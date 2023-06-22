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سوريا.. اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساء الهامة في مدينة الرستن

العلوم والتكنولوجيا

سوريا.. اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساء الهامة في مدينة الرستن
sana.sy
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أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا عن اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساء الهامة التي عثر عليها سابقا في مدينة الرستن.

وتبعا للمديرية فإن المشهد الجديد الذي تم اكتشافه تابع للوحة الفسيفساء الهامة المكتشفة سابقا في مدينة الرستن بريف حمص والتي تعود للنصف الثاني من القرن الرابع الميلادي.

سوريا.. اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساء الهامة في مدينة الرستن
sana.sy

وتبعا لموقع "سانا" فإن لوحة الفسيفساء المكتشفة في الرستن منذ أشهر تعتبر من أشهر وأهم اللوحات على مستوى العالم بما احتوته من مشاهد مهمة، بينها المشهد المركزي الذي يمثل الإله بوسيدون إله البحر، والمشهد الثاني الذي يمثل حرب الأمازونات.

سوريا.. اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساء الهامة في مدينة الرستن
sana.sy
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أما المشهد الجديد المكتشف حديثا والذي يعطي اللوحة أهمية استثنائية والذي أعلن عنه يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في مدينة الرستن فهو يمثل مشهدا نادر التمثيل يعرف في الميثولوجيا اليونانية باسم "حرب القناطير"، وهي مشاهد لمعركة بين سكان لابتيس اليونانية والقناطير المدعوين إلى حفلة زواج، حيث عثر على أسمائهم اليونانية مدونة بجانب كل شخص.

سوريا.. اكتشاف مشهد جديد للوحة الفسيفساء الهامة في مدينة الرستن
sana.sy

المصدر: سانا

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