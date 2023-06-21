طلاب موسكو يطورون دراجة كهربائية صامتة تسير بسرعة قياسية على جليد بحيرة بايكال

سجل طلاب موسكو رقما قياسيا عالميا في بحيرة بايكال الروسية بشرق سيبيريا حيث تسارعت دراجتهم الكهربائية إلى 210 كيلومترات في الساعة.

وتم تصميم الدراجة الكهربائية في جامعة موسكو التكنولوجية لتبلغ سرعتها أثناء السير على الحافة الجليدية للبحيرة 210 كيلومترات في الساعة. وميزة أخرى للدراجة الكهربائية هي أنها صامتة تقريبا. وهذه الدراجة ليست أول تقنية عالية السرعة صممت في معمل طلابي. يقوم المهندسون الشباب الآن بإعداد نماذج أولية للحصول على شهادات براءة الاختراع.

وقد تحمل جليد بحيرة بايكال بسمك متر واحد سير الدراجة بوزن 260 كلغ. وتم تسجيل الرقم القياسي العالمي للدراجات الكهربائية على الجليد في الهدوء التام تقريبا وبلغت سرعة الدراجة 210.6 كلم/ساعة، الأمر الذي أرضى الطلاب في جامعة موسكو التكنولوجية لأنه لم يتخط أحد إلى حد الآن هذا المؤشر القياسي.

يذكر أن فريق الطلاب قد صنع في الأعوام العشرة الماضية 9 نماذج للدراجات النارية الثنائية العجلات، وقد زادت قدرة الدراجة الأخيرة عن قدرة الدراجة الأولى المصممة من قبلهم بمقدار 10 أضعاف.

ولكن الأمر لم ينته في بحيرة بايكال لأن الطلاب أدخلوا تعديلات في تصميم الدراجة الكهربائية، ما لم يسمح لها بالسير على الجليد فحسب بل وبالسير الصامت مع مراعاة قواعد المرور على الطرق العامة. وعلاوة على ذلك يعول الطلاب على تلقي شهادة رياضية لتشارك دراجتهم في السباقات.

المصدر: rutube.ru