هولندا تسعى لتعويض غواصاتها العسكرية القديمة

ذكر موقع Navy Recognition أن هولندا تسعى للحصول على غواصات عسكرية جديدة لتحل محل القديمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن سلاح البحرية الهولندي، يسعى في إطار مناقصة خاصة للحصول على 4 غواصات جديدة تشتغل بالديزل والكهرباء، حيث سيتم طرح هذه المناقصة قبل نهاية يوليو القادم، بينما أشار وزير الدفاع الهولندي إلى أن الشركة الفائزة بالمناقصة ستحدد قبل يناير 2024.

وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد أرسلت في وقت سابق، طلبات لعدة شركات من أجل الحصول على عروض لتطوير غواصات عسكرية جديدة تعمل بالديزل والكهرباء، على غرار شركة Naval Group الفرنسية وشركة Saab Kockums السويدية وشركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية، حيث لا يُعرف بعد إذا كانت الشركات المذكورة قد قدمت عروضا للوزارة، لكن هولندا تسعى، وفقا للخطط الموضوعة، إلى الحصول على الغواصات الجديدة بين عامي 2034 و2037.

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وكان سلاح البحرية الهولندي قد أعلن عام 2014 عن خطة لاستبدال 4 غواصات من فئة Walrus الموجودة في خدمته وتم تطويرها في سبعينيات القرن الماضي، لتوضع حيز الخدمة ما بين عامي 1992 و1994.

المصدر: سلاح روسيا