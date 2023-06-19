ما ميزات دبابات "ميركافا" الإسرائيلية التي قد ترسل إلى أوروبا؟

قد تستمر دبابات Merkava Mk2 و Merkava Mk3، التي تم إخراجها من حوزة قوات المدرعات الإسرائيلية، خدمتها في جيشيْن لدولتين اوروبيتيْن.

وكما أفادت صحيفة Jerusalem Post بإن دولة أوروبية واحدة على أقل تقدير قد تكون استلمت دفعة من تلك الدبابات.

فيما ترفض إسرائيل أن تكون أوكرانيا من تلك الدول. لكن بعض الخبراء يعتقدون أن الدول التي تستخدم حاليا نماذج سوفيتية الصنع من المدرعات يمكن أن تتسلم تلك الدبابات بعد أن ترسل مدرعاتها السوفيتية الصنع إلى منطقة العمليات الحربية. لكن الحديث يدور الآن حول دفعتيْن فقط من الدبابات من إجمالي 200 دبابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المختصة الأمريكية تقيّم في الوقت الراهن هذه الصفقة، مع العلم أن دبابات "ميركافا" قد زُودت بمحركات أمريكية الصنع، وقد تم تزويد النموذج الأول Merkava Mk2 بمحرك AVDS-1790-6A الذي ينتج قوة 908 أحصنة وحصل النموذج الآخر Merkava Mk3 على محرك AVDS-1790-9AR بقوة 1200 حصان. لكن الخبراء لا يشكون في أن واشنطن ستوافق على الصفقة.

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يذكر أن دبابات "ميركافا" تتميز بتصميم غير عادي حيث تتوزع أجهزة نقل الحركة في القسم الأمامي لهيكلها، لكن نموذج Merkava Mk2 الذي كان يُنتج لغاية نهاية الثمانينيات عاجز عن التصدي للقذائف والصواريخ الحديثة المضادة للدبابات. أما وزنها المفرط 63000 كيلوغرام فيمنع الدبابة من التحديث الفعال. وتم تزويدها بمدفع 105 ملم وسرعتها القصوى على الطريق المعبدة 45 كلم/ساعة فقط.

أما نموذج Merkava Mk3 فهو أكثر تطويرا، ولديه مدفع أملس عياره 120 ملم، وتم تزويده بنظام قيادة النيران الحديث. لكن وزنه ازداد إلى 65000 كلغ.

وكانت كل تلك الدبابات تُخزن خلال فترة طويلة في مستودعات الجيش الإسرائيلي، إلا أن حالتها التقنية تعتبر مقبولة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا