تعطل "فيسبوك" و"إنستغرام" لدى آلاف المستخدمين وإدارة "ميتا" تصدر بيانا عاجلا

ذكر موقع "داون ديتيكتور" الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن "فيسبوك" و"إنستغرام" المملوكين لشركة "ميتا بلاتفورمز" تعطلا لدى آلاف المستخدمين حول العالم يوم الجمعة.

وأبلغ 15 ألف مستخدم إجمالا عن مواجهتهم مشكلات في تصفح "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب"، بحسب "داون ديتيكتور".

وورد أيضا أكثر 1300 بلاغ على موقع "داون ديتيكتور" عن تعطل "واتس آب"، وهي خدمة التراسل المملوكة لميتا.

ويتعقب "داون ديتيكتور" الأعطال من خلال تجميع تقارير حالة المواقع من عدد من المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع.

من جهتها، أكدت شركة "ميتا بلاتفورمز" الجمعة إنها على علم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على "فيسبوك".

وأضافت "ميتا" أن "فريق المهندسين على علم بالمشكلة ويسعى لحلها بأسرع ما يمكن".

وقال متحدث باسم ميتا "نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول لمنتجاتنا، نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

المصدر: "رويترز"