تحذير خطير ينذر به أخطبوط القارة القطبية الجنوبية

تعد خلجان محيط غرب أنتاركتيكا موطنا لمجموعتين متميزتين من أخطبوط Turquet، بأسرارهما التي لا تبشر بالخير لكوكبنا.

ويكشف تحليل الحمض النووي الأخير لمجموعتي الأخطبوط المنفصلين جغرافيا، والذي نُشر في وقت سابق من هذا العام قبل مراجعة الأقران، أنهما كانا في يوم من الأيام جزءا من عائلة واحدة كبيرة.

ويشير هذا "الارتباط التاريخي المباشر" إلى أنه منذ حوالي 125000 عام، انهارت الصفيحة الجليدية الضخمة التي تبلغ 2.2 مليون كيلومتر مكعب (530.000 ميل مكعب) غرب أنتاركتيكا التي تفصل بين الخلجان بالكامل في البحر.

ووجد العلماء الذين قاموا بترتيب تسلسل جينومات مجموعات الأخطبوط في كل من بحار Weddell وRoss دليلا على تدفق جينات الأسلاف بين المجموعتين قبل حوالي 70000 عام، ما يشير إلى أنه "من المحتمل أن يكون ممر بحري قديم قد تم فتحه مرة واحدة عبر الصفيحة الجليدية الغربية في أنتاركتيكا، والتي كانت تربط بشكل مباشر في يومنا هذا بحر Weddell وRoss.

وكتبوا: "لا يمكن تسهيل ذلك إلا من خلال الانهيار الكامل للصفائح الجليدية في غرب أنتاركتيكا خلال فترة ما بين العصور الجليدية، والتي نستنتج أنها حدثت تقريبا بين 68 و265 [مرت ألف سنة]".

وإذا حدث ذلك، فقد يحدث مرة أخرى، خاصة وأن درجات الحرارة العالمية وصلت إلى عتبة مماثلة اليوم.

وفي الوقت الحالي، لا يعرف العلماء حقا ما إذا كان غرب أنتاركتيكا معرضا لخطر الانهيار الكامل بسبب أزمة المناخ. إنها واحدة من أوجه عدم اليقين الرئيسية المتبقية لحلها في النماذج المناخية.

وبينما حذر بعض الخبراء من كارثة في المنطقة تعود إلى ما قبل 50 عاما، لم تتنبأ نماذج مناخية أخرى تم إجراؤها قبل 10 سنوات فقط بعدم حدوث خسارة كبيرة للجليد في القارة القطبية الجنوبية خلال القرن.

اليوم، يقوم غرب القارة القطبية الجنوبية بإفراغ الجبال الجليدية الذائبة بحجم المدن الكبرى بشكل أسرع بكثير من بقية القارة.

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ويُعرف أحد أنهارها الجليدية باسم "Doomsday Glacier" لأنه إذا انهار، فقد يتسبب في ارتفاع 65 سم من مستوى سطح البحر بمفرده.

إذن إلى متى ستستمر المنطقة في التعلق على حافة الهاوية؟

بالطبع، كان الانهيار الماضي بسبب دورة طبيعية في مناخ الأرض. لم يكن سببها الاحتباس الحراري السريع، الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري البشري خلال فترة البرد الكوكبية، كما هي اليوم.

وإذا انهارت الصفيحة الجليدية في غرب أنتاركتيكا بسبب الاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان، مما شكل أرخبيلا في المحيط الجنوبي، فمن الصعب فهم الكارثة البيئية الناتجة.

ويتوقع العلماء أن ترتفع مستويات سطح البحر بمقدار 3.3 إلى 5 أمتار (11 إلى 17 قدما) حول العالم، ما يقلب دوران المياه في المحيطات على مستوى العالم ويعيد تشكيل سواحل القارات بشكل جذري.

وكتب الباحثون: "في الوقت الحالي، يعتبر الانهيار المستقبلي للغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا على نطاقات زمنية مئوية عملية احتمالية منخفضة".

وحتى النماذج المستقبلية الأكثر تفاؤلا تتنبأ بأن درجات حرارة الهواء ستصل إلى 1.2 إلى 1.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وكما يشير الباحثون، "من المحتمل أن يكون ذلك ضمن نقطة التحول لانهيار الصفيحة الجليدية في غرب أنتاركتيكا في المستقبل".

حاليا، أكثر من نصف الرفوف الجليدية التي تحمل الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا على وشك الانهيار، وإذا انهارت، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر لا رجعة فيها.

وإذا تم لم شمل أخطبوطات Turquet في المحيط الجنوبي مع أفراد أسرها المفقودة منذ فترة طويلة، فهذا يعني أن كوكبنا قد دخل بالفعل في المياه المضطربة.

ونشرت الدراسة في bioRxiv.

المصدر: ساينس ألرت