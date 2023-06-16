بريطانيا تختبر قوارب مسيّرة جديدة لمكافحة الألغام البحرية

أعلنت مصادر في الإدارة العسكرية البريطانية أن وزارة الدفاع في البلاد بدأت باختبار قوارب مسيرة فرنسية الصنع مخصصة لمكافحة الألغام البحرية.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة العسكرية البريطانية: "اختبرت وزارة الدفاع البريطانية بنجاح قوارب أبولو المسيّرة التي تطورها شركة Thales الفرنسية، والمخصصة لمكافحة الألغام البحرية، وقد أظهرت هذه القوارب قدراتها في مجال البحث عن الألغام".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغرض من البرنامج المشترك هو تطوير وسائل متقدمة لمكافحة الألغام البحرية، ينبغي أن تجعل المملكة المتحدة وفرنسا رائدتين في تكنولوجيا الأنظمة البحرية والقوارب والسفن المسيرة، وباستخدام هذه القوارب ستكون البحرية البريطانية قادرة على الحفاظ بشكل فعال على سلامة الملاحة وعدم تعريض طواقم السفن للخطر.

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وجهّزت قوارب "أبولو" بمجموعة من أجهزة الاستشعار المتطورة، بما فيها أجهزة الرادار والليدار والكاميرات الكهروضوئية التي تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، كما زوّدت بتقنيات قادرة على نقل البيانات بشكل آمن إلى مراكز التحكم، وتقنيات تجعلها قادرة على الإبحار بأمان دون الاصطدام بأي جسم في الماء.

وتعتبر النسخة التي اختبرتها بريطانيا من قوارب "أبولو" مؤخرا نسخة اختبارية، وجرى تسليم نسخة مشابهة أيضا لسلاح البحرية الفرنسي لاختبارها.

وتعمل شركة Thales حاليا على التنسيق مع فرنسا وبريطانيا بشكل فعال لتزويد البلدين بأنظمة القوارب المذكورة حتى عام 2024.

المصدر: سلاح روسيا