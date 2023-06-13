علماء روس يبتكرون صبغة للملابس صديقة للبيئة من لحاء الأشجار

ابتكر علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية في كراسنويارسك، صبغة للملابس صديقة للبيئة من لحاء الأشجار الصنوبرية.



وتشير إيرينا كروتوفا وهي رئيسة قسم في معهد قطاع التجارة والخدمات بالجامعة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء إلى أن من المقرر منح براءة اختراع للتكنولوجيا المستخدمة في الحصول على الصبغة ومن ثم يخطط الباحثون لاستخدامها في صناعة المنسوجات.

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وتقول: "اكتشفنا أن المستخلصات المائية للحاء أشجار الصنوبر الداكن في سيبيريا وكذلك المستحضرات التي تعتمد عليها تزيد من الثبات الحيوي للقطن والأنسجة المختلطة وتمنحها خصائص مضادة للبكتيريا، تحتفظ بها على الأقل بعد غسلها حتى خمس مرات. وابتكرت هذه الأصباغ على أساس مركب من مركبات الفلافونويد المستخرجة من لحاء الأشجار الصنوبرية الداكنة".

ووفقا لها، توجد اصباغ أسسها دقائق الفضة ولكنها باهظة الثمن، و أن بعض المركبات الكيميائية تسبب الحساسية وليست صديقة للبيئة. أما لحاء أشجار الصنوبر فهو من نفايات صناعة الأخشاب ويمكن أن يؤدي تخزينه إلى نشوب حرائق. بالإضافة إلى ذلك يمكن بعد الحصول على الصبغة، استخدام نفايات الخشب كمواد ماصة، لتنظيف المناطق من التلوث. أي أننا نحول النفايات إلى مصدر للدخل.

ويمكن باستخدام الصبغة الجددة تلوين الأنسجة بألوان بنية مختلفة، وعند استخدام أملاح الحديد المحايدة بيئيا أو شبة البوتاسيوم يمكن الحصول على ألوان أخرى بما فيها اللون الأسود.

المصدر: تاس