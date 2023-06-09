رقم قياسي.. منظومة "فيتبسك" في مروحية "كا – 52" تتصدى لهجوم 18 صاروخا في طلعة واحدة

حطّمت مروحية "كا – 52" الروسية رقما قياسيا بعد أن تصدت لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو خلال طلعة واحدة في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية التي أشارت إلى أن طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ "أرض – جو" التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الدجاج.

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ويذكر أن منظومة "فيتيبسك تنقذ بشكل منتظم حياة طياري المروحيات الذين يتعرضون دائما لنيران الصواريخ المحمولة المضادة للجو.

وقد سجلت في الآونة الأخيرة حالات تعرض المروحيات الروسية لنيران بضع منظومات دفاع جوي "أرض – جو" محمولة أجنبية الصنع. وعادت المروحيات كل مرة بسلام إلى مطاراتها.

يذكر أن "إل – 370 ، فيتِبسك" عبارة عن منظومة جوية للدفاع عن الطائرات تخصص لإنذار أفراد الطاقم بإشعاع الطائرة من قبل رؤوس الصواريخ الموجهة والعاملة بالأشعة الرادارية وتحت الحمراء، وكذلك للتصدي لتلك الصواريخ، ويقوم مبدأ عملها على تشغيل التشويش الذي يضلل رؤوس الصواريخ "أرض – جو" و"جو-جو".

وقد تم تصنيع المنظومة في شركة " التكنولوجيات اللاسلكية الإلكترونية" الروسية. وتحملها الطائرات والمروحيات العسكرية والمدنية، وتضمن المنظومة الحماية من صواريخ "أرض – جو" و"جو – جو" الموجهة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا