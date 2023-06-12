روسيا.. اكتشاف أكثر من 20 ألف قطعة أثرية لمستوطنة صناعية في كوبان

عثر علماء الاثار خلال عمليات الحفر الجارية في منطقة سلفيانسك على حفر وافران للحرق ونماذج اولية لأسلحة جيش الصين القديمة.





ويشير الموقع الرسمي لإدارة الإقليم، إلى أن علماء الاثار عثروا في منطقة سلفيانسك على أكثر من 20 ألف قطعة أثرية تعود لمستوطنة صناعية لحضارة الميوتانيين التي كانت قائمة في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، وكذلك على قبر مقاتل.

إقرأ المزيد

ويقول رومان لوزينوف، نائب محافظ المنطقة: "ترتبط عمليات الحفر الجارية بإنشاء طريق بري سريع يمتد من بلدة ماريانسك في منطقة كراسنو-أرمييسكي إلى بلدة بيلي في منطقة تيمريوكسك. وقد عثر العلماء حتى الآن على أكثر من 20 ألف قطعة أثرية، سوف تسلم إلى صندوق المتاحف الروسي ".

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء عثروا على حفر وافران حرق وأوانٍ من الطين الرمادي، تعتبر نموذجية في مستوطنات الميوتانيون الصناعية. ويحتمل انه بعد انقراض هذه الحضارة، ظهرت في القرن الثالث قبل الميلاد في نفس المنطقة الحضارة الميوتانية المتأخرة. وقد عثر علماء الاثار خلال عمليات الحفر أيضا على قبر مقاتل بسيف حديدي قصير في نهاية مقبضه حلقة، قد يكون نموذجا أوليا لأسلحة جيش الصين القديمة.

المصدر: تاس