القوات الروسية تختبر مدفعا جديدا منصوبا على منصة مدولبة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

تشهد العملية العسكرية الخاصة اختبار منظومة مدفعية جديدة وهي مدفع "فلوكس" الذاتي الحركة الذي يعتبر وريثا لمدفع "نونا" المشهور وتطويرا لمدفعي "فينا" و"هوستا".

وتجمع المنظومة الجديدة بين إمكانات تمتلكها عدة أنواع من أسلحة المدفعية حيث يمكن أن تطلق النيران كمدفع هاوتزر ومدفع هاون ومدفع عادي.

ويعد "فلوكس" أول مدفع روسي الصنع تم وضعه على منصة شاحنة "أورال -4320" المدرعة المدولبة التي تتميز بقدرة عالية على المناورة.

يذكر أن كل المدافع الذاتية الحركة السوفيتية والروسية الصنع تم وضعها سابقا على منصات مجنزرة.

ويبلغ وزن العربة القتالية 20 طنا.

ويرى الخبراء أن المنصة المدولبة ستزيد إلى حد بعيد من قابلية المنظومة للمناورة.

ومن خصوصيات المنظومة تزويدها بماسورة حلزونية تضمن الرماية بكل الأنواع من الألغام والقذائف، بما فيه تلك التي صُنعت في دول الناتو. وتستخدم المنظومة أجهزة أوتوماتيكية من شأنها تتبع وضعية الماسورة.

وبلغت سرعة رمي المدفع 10 طلقات في الدقيقة، ما يعد من أعلى السرعات في العالم. وبلغت مدى الرماية حتى 12 كلم. وتحمل العربة 80 قذيفة تم توزيعها في مقدمة العربة وفي مؤخرتها وعلى جانبيها.

وحصلت المنظومة لأول مرة في تاريخ منظومات المدفعية الوطنية نظام تسجيل الإشعاع بالليزر والتشويش اللاسلكي.

وتمتلك المنظومة وحدات إطلاق الدخان التي تتوزع في مقدمة العربة وعلى جانبيها. أما العربة نفسها فتمتلك دروعا قادرة على الحماية من الرصاص عيا 7.62 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا