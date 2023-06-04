علماء روس يبتكرون بنية جديدة لأجنحة الطائرات المسيرة

ابتكر علماء معهد الطيران بموسكو بنية خلوية كحشوة لأجنحة الطائرات المسيرة.



ووفقا لهم، هذا الهيكل يزيد من متانة وصلابة الأجنحة. كما يمكن استخدام هذا الابتكار كحلقة وصل في تبطين هياكل ثلاثية الطبقات.

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ويمكن إنتاج هذه الألواح الخلوية من الصفائح عن طريق الختم أو الصب، ما يؤدي إلى تقليل العمل اليدوي وتسريع عملية تجميع أجنحة الطائرات المسيرة.

ويقول أندريه كولباكوف، الباحث في المعهد: "تعتبر سرعة الإنتاج إحدى المزايا الرئيسية للتكنولوجيا. فمثلا يستغرق تحضير لوحة واحدة باستخدام قولبة فراغية في المختبر دقيقتين".

ويشير كولباكوف، إلى أن تكوين الخلايا وشكلها يمكن تغييرهما وفقا للمواصفات التقنية الأولية للطائرة المسيرة. ولأجل صنع الشكل المثالي للهيكل يستخدم العلماء مجموعة برامج آلية.

تجدر الإشارة، إلى أن المبتكرين حصلوا على براءة اختراع عن ابتكارهم وعن تكنولوجيا تصنيعه. وهذا الابتكار حاليا جاهز للتنفيذ والانتاج المتسلسل. ووفقا للخبراء هذا ابتكار واعد في إنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"