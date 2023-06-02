روسيا تطور مناظير مميزة لبنادق الصيد والبنادق الرياضية

أعلنت شركة Shvabe الروسية عن تطوير مناظير جديدة عالية الدقة لبنادق الصيد والبنادق الرياضية.

وقالت الشركة في بيان لها حول الموضوع: "الموظفون في مصنع فولغدا التابع لشركتنا تمكنوا من تطوير مناظير عالية الدقة مخصصة للبنادق، وسجلوا براءة اختراع لمنظار مخصص للبنادق الرياضية وبنادق الصيد".

وأضاف البيان: "نجح المنظار الجديد المخصص للبنادق الرياضية وبنادق الصيد في اختبارات التكبير بمعدل (2 إلى 14 مرة)، واجتاز كل الاختبارات المطلوبة التي أجريت عليه من قبل المختصين التابعين لاتحاد الرماية الدقيقة في روسيا".

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وتبعا للخبراء فإن المنظار الجديد يتميز بدقة عالية في عرض الهدف عند تقريب الصورة، ويعتبر مثاليا للتسديد على المسافات المتوسطة والبعيدة".

ويتمتع المنظار الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، ويمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح ما بين -40 و+50 درجة مئوية، كما جهّز بتقنيات تمكن الرماة من ضبط سطوع علامة الهدف اعتمادا على ظروف الإضاءة، ما سيسهل استخدامه في ظروف الطقس السيئ أو عند وجود الضباب، وحتى في فترات المساء.

المصدر: سلاح روسيا