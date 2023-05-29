المدفع الأكثر المدافع سرية في العالم

تنتج الصناعية العسكرية لكوريا الشمالية مختلف أنظمة المدفعية الذاتية الحركة والمقطورة.

وغالبا ما تكون هذه الأنظمة نسخا للمدافع السوفيتية الصنع عيار 122، 130، 152 ملم. وفي الوقت نفسه يستخدم الجيش الكوري الشمالي مدفع Koksan الوطني التصنيع الذاتي الحركة ( المعروف كذلك كـ M1989) عيار 170 ملم. ويعتقد الخبراء أن مثل هذه المدافع القوية قادرة على تدمير الأهداف على مسافة حتى 60000 متر.

وقد كشف العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ في سبتمبر عام 2018 لأول مرة مدفع M2018 الذاتي الحركة الذي يشبه مظهره الخارجي أنظمة مدفعة أجنبية الصنع من الفئة نفسها.

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ولفتت انتباه الخبراء آنذاك ماسورته الطويلة التي يتميز بها عادة مدفع الهوتزر. وقال الخبراء إن القذائف النفاثة النشيطة التي يطلقها هذا المدفع يمكن أن تصيب الأهداف على مسافة 40000 متر وربما أكثر من ذلك.

ويمتلك نظام المدفعية هذا الذي تنتجه الصناعية العسكرية الكورية الشمالية محركا ينصب في القسم الأمامي للعربة وبرجا مدرعا مزوّدا بقاذفات القنابل المزدوجة ومنظومة محمولة مضادة للجو. اما العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ في فبراير الماضي فكشف عن المدفع نفسه المنصوب على منصة سداسية العجلات تتميز بها الدبابات الحديثة.

وأشار كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات يوري ليامين إلى إن هذا المدفع الذي تم الكشف عنه منذ 5 أعوم لا تزال غالبية مواصفاته سرية. وعلى سبيل المثال فمن غير المعلوم ما هو عياره. ويرى بعض الخبراء ان عياره 152 ملم، بينما يرى الآخرون أن عياره 155 ملم.

ويقول الكثيرون أن الحديث يدور عن ماذج منتجة على دفعات بدأت تدخل الخدمة في الجيش الكوري. ومن غير المستبعد أن يطوّر الأخصائيون الكوريون الشماليون لها قذائف خاصة، بما في ذلك قذائف نووية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا