روسيا تكشف النقاب عن أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد طورتها لصنع الهياكل المعدنية

كشفت شركة Rusatom خلال فعاليات معرض Metalloobrabotka-2023 التقني عن أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد طورت في روسيا لصنع الهياكل المعدنية.

وقامت Rusatom بتطوير الطابعة المذكورة بالاشتراك مع مختصين من معهد تقنيات اللحام التابع لجامعة سانت بطرسبرغ التقنية، وجهزتها بروبوتين آليين وذراع قادرة على رفع الأوزان الثقيلة.

ووفقا للمطورين فإن الآلة الجديدة لها القدرة على طباعة هياكل معدنية قطرها 2.2 م وارتفاعها متر واحد، لاستخدام هذه الهياكل في الصناعات المتنوعة.

وتستخدم هذه الطابعة سبائك النيكل والفولاذ المقاوم للصدأ والحرارة، كما يمكنها تصنيع هياكل تدخل في تركيب خلائط من مساحيق المعادن المتنوعة الخواص.

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وباستخدام هذه الطابعة يمكن تصنيع أجسام معدنية تدخل في مختلف مجالات الصناعة مثل الصناعات النووية وصناعة الطائرات والسفن وصناعات الفضاء.

وحول الموضوع قالت المديرة التتفيذية لجمعية تطوير التقنيات المبتكرة في روسيا، أولغا أوسبينينكوفا:"تعتبر التقنيات المبتكرة أمرا مهما لاستحداث جيل جديد من المنتجات الصناعية، وتطوير مثل هذه الآلية يعتبر خطوة مهمة في مجال الصناعة الروسية".

المصدر: سلاح روسيا