علماء من بشكيريا الروسية يبتكرون مولدات كهربائية من شأنها تحسين مواصفات الطائرات

ابتكر المهندسون في مدرسة الهندسة "محركات المستقبل" التابعة لجامعة أوفا" التكنولوجية الروسية مولّدات كهربائية تسمح بتحسين المواصفات النوعية للطائرات والمسيرات والسيارات بنسبة 20%.

أفادت بذلك الاثنين 23 مايو الخدمة الصحفية لوزارة العلوم والتعليم الروسية.

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وقالت الخدمة الصحفية إن الموقف الجديد من تصميم وإنتاج المولدات الكهربائية تم تطويره بالتعاون مع شركاء المدرسة من شركة " فيكتور" الروسية. ويمكن أن تستخدمها السيارات والطائرات الكهربائية والهجينة على حد سواء. وقد أطلق المهندسون نماذج اختبارية أولى للمولد الكهربائي ويخططون لأن يبدؤوا في إنتاجه صناعيا في معمل تابع لمدرسة الهندسة "محركات المستقبل".

وقال مدير عام مدرسة الهندسة "محركات المستقبل" فياتشيسلاف فافيلوف إن هناك شروطا وقيودا قاسية فُرضت على المولدات الكهربائية التي تستخدمها الطائرات الكهربائية والهجينة، وتمكن المهندسون من التحكم في شدة التيار الكهربائي، ما سمح لهم بزيادة قدرة المولد بدون تغيير كتلته. وأدى ذلك إلى تحسين المواصفات النوعية للمولد الكهربائي، ما يعني أن الطائرة يمكن أن تبقى في الجو لفترة أطول أو تحمل حمولة تزيد بنسبة 20% .

وقال المدير العام إن زيادة قدرة المولّد الكهربائي مع الحفاظ على كتلته يؤدي إلى زيادة إنتاج الحرارة. لذلك ابتكر المهندسون طريقة لخفض إنتاج الحرارة بواسطة الأجهزة المغناطيسية، وأشار إلى أن مثل هذه التكنولوجيا لم تستخدم بعد في روسيا.

وأوضح أن الابتكار الجديد يمكن استخدامه في إنتاج المولّدات الكهربائية التي تصلح للطائرات والسيارات على حد سواء.

المصدر: تاس