علماء الآثار يكتشفون في موسكو قطعة من كأس التتويج تعود للقرن 18

أعلن أليكسي يميليانوف، رئيس قسم التراث الثقافي في موسكو أن علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر في المدينة على قطعة من كأس التتويج تعود إلى القرن الثامن عشر.

إقرأ المزيد





ويشير يميليانوف في مؤتمر صحفي عقده في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا" (روسيا اليوم) إلى أن علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر التي جرت في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 بالإضافة إلى القطعة المذكورة، على ميدالية وعلى عدد من الأدوات المستخدمة في التدخين مثل الغليون وغيرها تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ويضيف عثر علماء الآثار في العام الجاري على أكثر من 200 قطعة أثرية، خضع بعضها لعمليات صيانة وترميم وسلمت إلى صندوق المتاحف. كما عثر العلماء على دمى وألعاب أطفال وأدوات مائدة وأواني مطبخ وزجاجات عطور وادوات وأشياء متعلقة بالصيدلة وتربيعة موقد تصور معبدا وتعود إلى القرن الثامن عشر.

ويشير يميليانوف، إلى ان عمليات الحفر في مدينة موسكو ستستمر في أكثر من 700 موقع خلال عام 2023 الجاري.

المصدر: نوفوستي