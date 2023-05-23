خبير عسكري روسي: الجيش مستعد لمواجهة طائرات F-16 في أوكرانيا

أعلن الخبير العسكري أليكسي ليتوفكين أن منظومات الدفاع الجوي الروسية متطورة وجاهزة للرد على هجمات طائرات F-16 التي سيقدمها الغرب لإوكرانيا.

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ويقول الخبير في مقابلة مع Lenta.ru: "لدينا جميع منظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات المقاتلة، منها المحمولة مثل "إيغلا" ومنظومات صواريخ S-300 و S-400 بالإضافة إلى طائرات "سو-30 وسو-35 التي تتفوق على F-16".

ولم يستبعد الخبير ظهور بعض المشكلات عند ظهور هذه المقاتلات لدي التشكيلات العسكرية الأوكرانية، ولكنها لن تكون عائقة أمام القوات الروسية في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة.

ويقول: " بالطبع، ظهور هذه المقاتلات سيعقد بعض الشيء مهام الجيش الروسي، ولكن ليس بالمستوى الذي يمنعه من تنفيذ مهامه".

ويذكر أن مجموعة الدول السبع قررت في اجتماعها الأخير تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 الأمريكية.

المصدر: لينتا. رو