إندونيسيا تجهّز جيشها بقوارب عسكرية جديدة للعمليات الخاصة
أعلن موقع Naval New أن الجيش الإندونيسي حصل على دفعة جديدة من زوارق KCR-60M الهجومية السريعة.
وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع: "يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري احتفل الجيش الإندونيسي بتكليف قاربين جديدين سريعين من نوع KCR-60M للخدمة في قواته البحرية، وهما القاربان رقم 5 و6 اللذان يتم تصنيعهما لصالح الجيش الإندونيسي".
وتبعا للموقع فإن القاربين الجديدن تم تصنيعما في حوض بناء السفن الإندونيسي PT Pal المملوك للدولة، والذي كان قد سلّم جيش البلاد سابقا 4 قوارب من نوع KCR-60M في عامي 2014 و2019، لكن القاربين الأخيرين حصلا على تحسينات شملت التصميم العام، وتحسينات داخلية، وتقنيات تجعلهما أكثر استقرارا أثناء الحركة.
ويبلغ طول كل قارب من قوارب KCR-60M الجديدة 60 مترا، وعرضه 8 أمتار، ومقدار إزاحته للمياه 500 طن، ويمكن لهذه القوارب الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، ونقل 55 شخصا، وقطع 2400 ميل بحري في كل مهمة.
المصدر: سلاح روسيا