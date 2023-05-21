إندونيسيا تجهّز جيشها بقوارب عسكرية جديدة للعمليات الخاصة

أعلن موقع Naval New أن الجيش الإندونيسي حصل على دفعة جديدة من زوارق KCR-60M الهجومية السريعة.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع: "يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري احتفل الجيش الإندونيسي بتكليف قاربين جديدين سريعين من نوع KCR-60M للخدمة في قواته البحرية، وهما القاربان رقم 5 و6 اللذان يتم تصنيعهما لصالح الجيش الإندونيسي".

وتبعا للموقع فإن القاربين الجديدن تم تصنيعما في حوض بناء السفن الإندونيسي PT Pal المملوك للدولة، والذي كان قد سلّم جيش البلاد سابقا 4 قوارب من نوع KCR-60M في عامي 2014 و2019، لكن القاربين الأخيرين حصلا على تحسينات شملت التصميم العام، وتحسينات داخلية، وتقنيات تجعلهما أكثر استقرارا أثناء الحركة.

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ويبلغ طول كل قارب من قوارب KCR-60M الجديدة 60 مترا، وعرضه 8 أمتار، ومقدار إزاحته للمياه 500 طن، ويمكن لهذه القوارب الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، ونقل 55 شخصا، وقطع 2400 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا