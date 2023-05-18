فنانون يسجلون "أصواتا مترددة" من أكبر كائن حي في العالم!

يمكننا الآن سماع واحدة من أكبر وأقدم الكائنات الحية على الأرض تهمس مع رعشة مليون ورقة يتردد صداها من خلال جذورها.

تتكون الغابة من شجرة واحدة تُعرف باسم Pando، بها 47000 ساق (جميعها تحمل نفس الحمض النووي) تنبت من نظام جذر مشترك على مساحة 100 فدان (40 هكتارا) في ولاية يوتا. هنا، نما Populus tremuloides تدريجيا إلى 6000 طن متري من الحياة.

وبعد ما يقرب من 12000 عام من الحياة على الأرض، فإن هذا النبات الضخم، الذي يصل ارتفاع جذوعه الشبيهة بالأشجار إلى 24 مترا (80 قدما)، لديه بالتأكيد الكثير ليقدمه. والآن، تتيح لنا التسجيلات الجديدة "سماعه" كما لم يحدث من قبل.

ويقول لانس أوديت، مؤسس Friends of Pando: "النتائج محيرة. بينما بدأت كفن، نرى إمكانات هائلة لاستخدامها في العلوم. فالرياح، التي تتحول إلى اهتزاز (صوت) وتنتقل إلى نظام الجذر، يمكن أن تكشف أيضا عن الأعمال الداخلية لنظام Pando الهيدروليكي الخفي الواسع بطريقة غير مدمرة".

ووضع فنان الصوت جيف رايس بشكل تجريبي ميكروفونا داخل تجويف عند قاعدة فرع وقام بربطه حتى جذور الشجرة، دون توقع سماع الكثير.

إقرأ المزيد

ويقول رايس في بيان: "يمكن التقاط الاهتزازات من الأسطح مثل الجذور أيضا، وعندما وضعت سماعاتي، فوجئت على الفور. كان هناك شيء ما يحدث. كان هناك صوت خافت".

ووسط عاصفة رعدية، ازداد هذا الصوت - التقط الجهاز صوتا منخفضا غريبا.

وأوضح رايس عندما قدم تسجيلاته إلى الاجتماع 184 للجنة الجمعية الصوتية الأمريكية وتم الإبلاغ عنها من قبل الغارديان: "ما تسمعه، على ما أعتقد، هو صوت ملايين الأوراق في الغابة، تهتز الشجرة وتنتقل عبر الأغصان إلى الأرض".

والتُقط أيضا الضربات من النقر على فرع يبعد 90 قدما، على الرغم من أن هذا الصوت لم يكن مسموعا عبر الهواء على تلك المسافة. ويدعم هذا النظرية القائلة بأن نظام جذر Pando مترابط، ولكن يلزم إعداد تجريبي مناسب للتأكد من أن الصوت لا ينتقل عبر التربة.

وتعد أنظمة الجذر المشتركة هذه شائعة في ارتجاع الحور الاستعماري، ولكن حجم وعمر Pando يجعلها فريدة من نوعها. بينما يمكن أن تتكاثر الحور المرتجعة من خلال البذور، فإنها نادرا ما تنمو منها لأن التلقيح نادر لأن حوامل الحور الرجراج الكبيرة عادة ما تكون من جنس واحد فقط، وهي مستنسخة من نفس الفرد.

ودعت Friends of Pando رايس كفنان مقيم لمحاولة فهم هذا الكيان الغريب الهائل بشكل أفضل. ويأمل أوديت في استخدام الصوت لرسم خريطة تشابك جذور Pando.

ويقول رايس: "الأصوات جميلة ومثيرة للاهتمام، ولكن من الناحية العملية، يمكن استخدام الأصوات الطبيعية لتوثيق صحة البيئة. إنها سجل للتنوع البيولوجي المحلي، وتوفر خط أساس يمكن قياسه مقابل التغير البيئي".

ويقول أوديت: "تخطط Friends of Pando لاستخدام البيانات التي تم جمعها كأساس لدراسات إضافية حول حركة المياه، وكيف ترتبط مصفوفات الفروع ببعضها البعض، ومستعمرات الحشرات، وعمق الجذر، وكلها لا نعرف عنها سوى القليل اليوم".

للأسف، هذه الشجرة الرائعة آخذة في التدهور، ما يجعل الباحثين قلقين من أن أيام Pando وكل حياة الغابات التي تدعمها معدودة. الأنشطة البشرية، بما في ذلك إزالة الحيوانات المفترسة وذبحها وهي التي تحافظ على أعداد الحيوانات العاشبة، تأكل هذا الكائن القديم. وهذا سبب إضافي للاستماع إلى "The Trembling Giant" بينما لا يزال بإمكانه مشاركة أسراره".

المصدر: ساينس ألرت