الجيش المصري يلجأ لحل مبتكر لتوفير المياه

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية توقيع اتفاقية تصنيع بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية "Mizuha".

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وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف للتصنيع المشترك لجهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) بمصانع الإنتاج الحربي وتسويق المنتج بمصر والدول العربية والأفريقية.

وأشار وزير الإنتاج الحربي المصري إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقّع سابقا بين "الإنتاج الحربي" و"ميزوها" لاختبار وتقييم وتطوير جهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي موديل (كوسوي) داخل الجهات التابعة للإنتاج الحربي وذلك للعمل في الأجواء المصرية والعربية وخاصةً دول شمال أفريقيا.

ولفت إلى أن هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام بأيدٍ مصرية وتكنولوجيا يابانية، لافتًا إلى أن المياه المنتجة من الجهاز حصلت على موافقات وزارة الصحة والسكان، وأوضح السيد الوزير أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدة اختبارات وتم الحرص على تطويره خلال تواجده واختباره بمصر لكي يناسب العمل في الأجواء الجوية الحارة خصوصًا بدول شمال أفريقيا والتي تختلف عن الأجواء باليابان التي لها خواص جوية مغايرة.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، كما أكد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في شركاتها التابعة بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

المصدر: RT