الجيش الروسي يستخدم في العملية العسكرية الخاصة 4 قطارات مدرعة

صدت القطارات المدرعة الخاصة الأربعة العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة كل الهجمات التي حققتها ضدها مجموعات مسلحة من المخرّبين الأوكرانيين.

وذلك أثناء تنفيذ المهام القتالية الموكلة إلى تلك القطارات المدرعة.

أعلن ذلك رئيس إدارة قوات سكك الحديد الروسية في وزارة الدفاع الروسية اللواء أوليغ كوسينكوف.

وقال:" لدينا 4 قطارات مدرعة خاصة، وهي "بايكال"، "الفولغا"، آمور"، "ينيسي".

إقرأ المزيد

وتنحصر مهمتها في مصاحبة القطارات العسكرية وما تحمله من المعدات والأسلحة وصد الهجمات عليها والإصلاح السريع لسكك الحديد المعطلة والأقسام المدمرة منها.

وحسب اللواء فإن سكك الحديد والمنشآت والمناطق المحيطة بها التي تعرضت لأضرار يتم إصلاحها بمشاركة وحدات خاصة ومجموعات تكتيكية متنقلة.

وبين المهام الأخرى التي تُنفذها القطارات المدرعة أشار اللواء إلى الاستطلاع التقني وفك تلغيم سكك الحديد واستعادة المناطق المتضررة وإصلاح أجزاء مدمرة من سكك الحديد ومصاحبة القطارات العسكرية وإنشاء المعابر وإزالة الأنقاض والقيام بأعمال الحفر.

ولخص اللواء إلى إن قوات سكك الحديد الروسية تضمن الحماية الأمينة لشبكة السكك الحديدية ومسارات النقل العسكري في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ووفقا للمعلومات الواردة من وزارة الدفاع الروسية فإن القطارات المدرعة الخاصة تم تسليحها بمدافع "زو – 23 – 2" المزدوجة المضادة للجو التي تدمر الأهداف الجوية والبرية على حد سواء، وإضافة إلى ذلك تُسلح القطارات بقاذفات القنابل الأوتوماتيكية ووسائل الحرب الإلكترونية التي تؤثر على العبوات الناسفة الموضوعة في مسارات القطارات، وكذلك الدرونات التي تستخدم لاستطلاع المسارات، فضلا عن الأسلحة الخفية في حوزة أفراد طواقم القطارات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا