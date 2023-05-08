تحديد ثلاث موجات لهجرة القدماء إلى أوروبا

أعلن علماء جامعة تولوز والمركز الوطني الفرنسي للدراسات العلمية أن البشر المعاصرين هاجروا إلى أوروبا في ثلاث موجات خلال العصر الحجري القديم.

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وتشير مجلة PLOS ONE إلى أن الباحثين حللوا بيانات عن الأدوات الحجرية في غرب أوراسيا لتتبع التغيرات الحاصلة في نشاط البشر القدماء بالمنطقة. وقد ركز الباحثون اهتمامهم على موقعين أثريين اثنين - قصر عقيل في لبنان وكهف غروت مندرين في فرنسا، حيث اكتشفت آثار أقدم هجرة للإنسان العاقل Homo sapiens إلى أوروبا قبل 54 ألف عام.

اكتشف الباحثون ثلاث موجات متميزة للهجرة المبكرة للإنسان المعاصر إلى أوروبا من الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وكان يعتقد سابقا أن الإنسان العاقل وصل إلى أوروبا بين 42 و45 ألف عام قبل الميلاد. ولكنها في الواقع كانت آخر موجة من موجات الهجرة الرئيسية الثلاث إلى أوروبا.

ووفقا للباحثين، المرحلة الأولى - يرجع تاريخها إلى حوالي الألفية الرابعة والخمسين، تمثلها الحضارة النيرونية (التي سميت على اسم كهف Grotte de Néron) في بداية العصر الحجري القديم العلوي. أما المرحلة الثانية فتعود إلى حضارة شاتلبيرونية Chatelperron أوائل العصر الحجري القديم العلوي حوالي الألفية الخامسة والأربعين، والمرحلة الثالثة هي حضارة الأورينياسية Proto-Aurignacian حوالي الألفية الثانية والأربعين قبل الميلاد.

المصدر: لينتا. رو