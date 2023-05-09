سموم شجرة أسترالية تمنح العلماء طريقة واعدة لتطوير مسكنات آلام غير أفيونية

قام العلماء بفك شفرة العملية الفريدة التي تسبب بها السموم من شجرة لاذعة أسترالية سيئة السمعة ألما شديدا، وهو تقدم قد يؤدي إلى تطوير مسكنات جديدة للألم.

وقد درس العلماء، بما في ذلك إيرينا فيتر من جامعة كوينزلاند في أستراليا، كيف تسبب السموم الموجودة في سم شجرة "جيمبي جيمبي" (Gympie-Gympie) ألما شديدا يمكن أن يستمر لأسابيع.

وتقول الدكتورة فيتر: "هذا السم يسبب الألم بطريقة لم نشهدها من قبل".

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في دراسات سابقة، وجد العلماء أن السم المسمى gympietides، يتفاعل مع الأعصاب في الجسم بعد أن يخترق الجلد بواسطة الشعيرت السامة على الأوراق الشبيهة بالإبر.

وأوضحت الدكتورة فيتر في بيان أن "سم gympietides الموجود في الشجرة اللاذعة له بنية مشابهة للسموم التي تنتجها القواقع والعناكب المخروطية، لكن التشابه ينتهي عند هذا الحد".

وفي حين أن العديد من السموم يمكن أن يسبب الألم عن طريق الارتباط المباشر بقنوات الصوديوم في الخلايا العصبية الحسية، فقد توصل الباحثون إلى "اكتشاف غير متوقع" بأن سم gympietides يحتاج إلى مساعد للالتصاق.

وأوضحت الدكتورة فيتر: "إنه يتطلب بروتينا شريكا يسمى TMEM233 ليعمل، ففي غياب TMEM233 لن يكون للسم أي تأثير".

وأضافت: "كان هذا اكتشافا غير متوقع وكانت هي المرة الأولى التي رأينا فيها مادة سامة تتطلب شريكا للتأثير على قنوات الصوديوم".

ويعتقد الباحثون الآن أن هذا الفهم الجديد قد يؤدي إلى تطوير مسكنات جديدة غير أفيونية مستقبلا.

ويأملون من خلال إجراء دراسات مستقبلية أن يتمكنوا من تحديد ما إذا كان إيقاف تشغيل آلية الألم الخاصة بالسموم قد يؤدي إلى تطوير مثل هذه المسكنات.

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ومقارنة بمسكنات الألم الأفيونية التي يرتبط استخدامها على المدى الطويل لعلاج الألم الشديد بزيادة الأعراض الشبيهة بالإدمان، قد لا تؤدي المسكنات غير الأفيونية إلى الاعتماد الجسدي على الدواء.

وقالت الدكتورة فيتر: "يمنحنا الألم المستمر الذي تسببه سموم الأشجار اللاذعة الأمل في أن نتمكن من تحويل هذه المركبات إلى مسكنات ألم جديدة أو مواد مخدرة لها تأثيرات طويلة الأمد".

وأضافت: "نحن متحمسون للكشف عن مسار جديد للألم لديه القدرة على تطوير علاجات جديدة للألم بدون آثار جانبية أو مشكلات التعود المرتبطة بتسكين الآلام التقليدي".

المصدر: إندبندنت