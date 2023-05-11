روسيا تنزل إلى المياه سفينة ركاب سريعة بمواصفات خاصة

احتفل مصنع "غوركي" الروسي بمدينة زيلينودولسك مؤخرا بإنزال سفينة ركاب إلى المياه صنعت لتكون من بين أسرع السفن المدنية وأكثرها تطورا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "احتفل مصنعنا في الـ 29 من أبريل الماضي بإنزال سفينة ميخائيل ديفياتايف إلى المياه. السفينة من نوع Meteor – 2020، وتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 03830 لتلبية احتياجات قطاع النقل المائي بجمهورية تتارستان الروسية".

وأضاف البيان: "سفن Meteor 2020 التي تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور تتمتع بسرعة عالية بفضل حصولها على أجنحة خاصة على الجوانب وأسفل الهيكل تجعلها ترتفع عن الماء أثناء الحركة، فضلا عن أنها مجهزة بجميع متطلبات الراحة والأمان المتوافقة مع المعايير الدولية".

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وحصلت سفن Meteor 2020 الروسية على مقصورات لنقل 124 راكبا وجهّزت هذه المقصورات بمقاعد مريحة، كما تم تزويد السفن بأحدث أنظمة الوسائط المتعددة وشبكات Wi-Fi لتأمين الإنترنت، وتم تصميم هذه السفن لتوفر وسائل الراحلة وتهيئ الظروف المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا.

المصدر: سلاح روسيا