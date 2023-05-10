صحيفة ألمانية: صواريخ "كورنيت" الموجهة وسيلة روسية رئيسية لتدمير دبابات "ليوبارد – 2"

قالت صحيفة Bild الألمانية إن الجيش الروسي لديه 3 طرق لتدمير دبابات "ليوبارد – 2" التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة أن الصواريخ الروسية الموجهة الحديثة المضادة للدبابات تشكّل أكبر تهديد لـدبابات "ليوبارد – 2". وبين تهديدات أخرى، ذكرت الصحيفة، ألغام ТМ-62 الروسية المضادة للدبابات والمدرعات القتالية الروسية الحديثة، ومن ضمنها دبابات "تي – 90 إم" و"تي 72" المطورة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن إحدى دبابات "ليوبارد – 2 آ4" تعرضت لإصابات جديدة على أيدي عسكريين أوكرانيين في أثناء التدريبات في بولندها حيث تصادمت دبابتان، فقطع البرج المدرع في إحداهما. فيما تم الاستيلاء على دبابة أخرى من هذا النوع على أيدي أفراد مجموعة استطلاع روسية عجزوا عن تسليمها للقوات الصديقة، لذلك اضطروا إلى إغراقها في مستنقع.

يذكر أن السلطات الألمانية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن 18 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد – 2" قد وصلت أوكرانيا.

جدير بالذكر أن صاروخ "كورنيت" يعتبر من أحدث وأقوى الوسائل الروسية المضادة للدبابات.

ويشار إلى أن صواريخ "كورنيت - إي" الروسية الصنع تعتبر من أحدث الصواريخ الروسية المضادة للدبابات. وقد تنصب تلك الصواريخ الموجّهة بالليزر على عربات المشاة القتالية "بي إم بي – 3" وعربات الاستطلاع "تيغر" وغيرها من المدرعات الروسية. وبقدورها اختراق الدروع بسمك 1300 في حال عدم تزويدها بأجهزة الحماية الدينامية، والدروع بسمك 1200 ملم مع أجهزة الحماية الدينامية على مسافة 5500 متر نهارا و3500 متر ليلا. ويصيب الصاروخ بوزن 26 كيلوغراما الدبابات السائرة بسرعة 70 كلم/ساعة. ولديه رؤوس قتالية مختلفة، بينها الرؤوس الجوفاء والرؤوس الحرارية والرؤوس الشديدة الانفجار، وطول الصاروخ 1200 ملم، وعياره 152 ملم. ويمكن إطلاقه كذلك من ماسورة دبابة "تي – 90".

المصدر: روسيسكايا غازيتا