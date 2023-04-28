"نيموز غاردن".. أول حديقة زراعية تحت البحر (صور)

قررت إحدى العائلات الإيطالية العاملة في مجال معدات الغطس، إنشاء مساحة زراعية تحت الماء، باعتبار أن هذه المساحة غير مستغلة.

وتعد مزرعة "Nemo’s Garden" أول نظام زراعة للنباتات تحت الماء في العالم.

وتقع المزرعة قبالة ساحل نولي بإيطاليا، جنوب غرب جنوة، وتتكون من مجموعة من البيوت الزجاجية المعلقة والشفافة على شكل قبة تسمى "البيوسفير"، والمثبتة في قاع المحيط.

وقال المؤسس المشارك، لوكا غامبيريني، لـCNN: "تتمثل مهمة هذه التكنولوجيا في تغيير مفهوم الزراعة، لمنحها إمكانية إضافية لزراعة المنتجات على المساحات الهائلة من السواحل على الأرض، مع كونها مستدامة ولا تؤثر على البيئة".

واستوحى والد لوكا، ومؤسس شركة "Ocean Reef Group" للمعدات تحت الماء، سيرجيو غامبيريني، هذه الفكرة من خلال الجمع بين شغفه بالممارستين، أي الغوص والبستنة.

وفي عام 2012، بدأ المشروع بزراعة أعشاب الريحان داخل بالون تحت الماء. وبعد مرور عشر سنوات، فإن مزرعة "Nemo’s Garden" تزدهر بقوة.

وقال غامبيريني: "لدينا كمية محدودة من الموارد، وطريقتنا (الحالية) في حصاد هذه الموارد غير مستدامة، ونعتقد أن المساحات تحت الماء تمنحنا بعض المزايا (على) الزراعة التقليدية"، موضحا أن النباتات في مزرعة "Nemo’s Garden"، والتي تطفو بعمق يتراوح بين 6 إلى 10 أمتار تحت الماء، مفصولة عن أي مسببات أمراض وآفات خارجية، بينما لا يزال بإمكانها الوصول إلى المياه العذبة التي تحدث نتيجة للتكثيف المحلى داخل "البيوسفير" (المحيط الحيوي)، كما أن درجة الحرارة الثابتة نسبيا لمياه المحيط، تعد بيئة مثالية للحياة النباتية.

وتستخدم مزرعة "Nemo’s Garden" تقنية الزراعة المائية - التي تعتمد على العناصر الغذائية القائمة على الماء بدلا من التربة، وهي الطريقة ذاتها المستخدمة في غالبية المزارع الرأسية الداخلية.

ورغم وصول ضوء الشمس إلى النباتات، إلا أنه يمكن استخدام أضواء النمو التكميلية عند الحاجة.

المصدر: CNN