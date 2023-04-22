الجيش الروسي يتسلم دفعة من منظومات الاستطلاع الصوتي الحراري لأجل المدفعية

تسلم الجيش الروسي دفعة من منظومات الاستطلاع الصوتي الحراري للمدفعية "بينيسيلين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن تلك المنظومات تعمل بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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وقالت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر لها في شركة "روس إلكترونيكا" إن الشركة تستمر في تزويد وحدات المدفعية والاستطلاع الروسية بمنظومات الاستطلاع الصوتي الحراري، وأضافت أن شركة "فيكتور"، بصفتها جهة مصممة لمنظومات "بينيسيلين"، تفي بالتزاماتها الخاصة بتسليم تلك المنظومات لوحدات الجيش الروسي.

يذكر أن المنظومات من هذا النوع ظهرت لأول مرة في القوات المسلحة الروسية في يناير عام 2021.

وقام الجيش الروسي في أكتوبر عام 2022 بتجربتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث كشفت مواقع المدفعية الأوكرانية في منطقتي كراسني ليمان وزابوروجييه.

وتنصب المنظومة على منصة شاحنة "كاماز" الروسية الصنع حيث يتم رفع هوائي عمودي تركّب عليه وحدة الاستطلاع البصرية الإلكترونية.

وتستخدم المنظومة 4 رادارات صوتية و12 جهازا حراريا، بما في ذلك 6 كاميرات حرارية للتعرف على نيران مدافع العدو.

ويمكن أن تعمل المنظومة في ظروف درجة الحرارة من 40 مئوية تحت الصفر إلى 50 مئوية فوق الصفر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا