الولايات المتحدة تنزل إلى المياه سفينة متطورة من سفن Freedom 0(فيديو)

أعلن موقع Armstrade أن الولايات المتحدة أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة من فئة Freedom.

وجاء في منشور على الموقع إن حوض بناء السفن Fincantieri Marinette Marine بولاية ويسكونسن الأمريكية شهد مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة LCS-31 إلى المياه".

وأشار الموقع إلى أن السفينة الجديدة هي السفينة رقم 16 والأخيرة من فئة Freedom التي تم تصنيعها من قبل الؤسسة القابضة التي تتبع لها Lockheed Martin و Fincantieri Marinette Marine، وبدأ العمل على تطويرها عام 2021، ومن المفترض أن تسلّم للجيش الأمريكي قبل نهاية العام الجاري.

يبلغ طول هذه السفينة 115.3 م، وعرضها 17.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه 2862 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل بحري في كل مهمة.

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وكباقي سفن Freedom الأمريكية الحديثة تضم منظومة تسليحها مدافع Mk.110 من عيار 57 ملم، وصواريخ RIM-116 المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 30 و12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل، كما جهزت بطائرات مسيرة من نوع MQ-8 ومروحيات MH-60R/S العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا