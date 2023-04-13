روسيا تطور تقنيات مميزة لحماية المنشآت المدنية والعسكرية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير تقنيات جديدة ستحسن أداء منظومات الحماية ومراقبة المنشآت المدنية والعسكرية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تمكن الخبراء في شركة Roselectronics التابعة لمؤسستنا من تطوير مستشعرات حركة بقدرات مميزة، ومنها القدرة على رصد تحركات مختلف الأجسام على مسافات بعيدة. هذه المستشعرات ستعمل ضمن منظومات مخصصة لحماية المنشآت المدنية والعسكرية".

وأضاف البيان "المنظومات الجديدة تضم مستشعرات حركة صغيرة الحجم يمكنها اكتشاف حركة الأجسام واكتشاف الاهتزازات في الأرض، ونقل هذه البيانات إلى هوائيات خاصة.. وتكتشف المستشعرات حركة الأجسام وتصنّفها على أنها حركة شخص أو آلية وفقا للاهتزازات التي تحصل عليها من الأرض، وتنقل هذه البيانات إلى هوائيات موصولة بأجهزة لمعالجة البيانات تعمل مع منظوات الإنذار".

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وتبعا للخبراء في "روستيخ"، فإن كل هوائي في المنظومات الجديدة قادر على تغطية مساحة 10 كلم مربع، والتعامل مع 50-70 مستشعر حركة، الأمر الذي سيوفر مساحة رصد واسعة، وسيمكن من تطوير منظومات جديدة للإنذار المبكر لحماية المنشآت من الدخول غير المصرح به إليها.

والمميز في المستشعرات التي طورها الخبراء الروس أيضا مقاومتها العالية للرطوبة وتقلبات درجات الحرارة، فضلا عن تجهيزها ببطاريات تعمل لمدة شهر تقريبا بالشحنة الواحدة.

المصدر: سلاح روسيا