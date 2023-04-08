روسيا تدعم أسطول المحيط الهادئ بسفينة صاروخية جديدة

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن الخبراء الروس يعملون على تطوير سفينة صاروخية جديدة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "في يونيو القادم سيبدأ مصنع آمور الروسي بتصنيع سفينة صاروخية جديدة في إطار المشروع الحكومي 20385، وهذه رابع سفينة تطور في المصنع لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش".

وأشار البيان إلى أن الاحتفالية التي ستخصص للبدء بعملية تصنيع هذه السفينة ستتزامن على الأغلب مع يوم صناعة السفن في روسيا، والذي يتم الاحتفال فيه في 29 يونيو كل سنة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت في ديسمبر 2020 عقودا مع مصنع آمور الروسي لتطوير فرقاطتين حربيتين لجيش البلاد في إطار المشروع 20380، ولتطوير 4 فرقاطات صاروخية في إطار المشروع 20385، وفي أغسطس بدأ تصنيع أول فرقاطة في إطار المشروع 20385، وفي 12 يونيو 2022 بدأ تصنيع السفينة الثانية من هذه الفئة، وفي 1 يوليو من العام نفسه بدأ تصنيع السفينة الثالثة.

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ويبلغ طول كل سفينة تطور في إطار المشروع 20385 نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

وتضم منظومات تسليح هذه السفن صواريخ مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا