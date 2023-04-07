السعودية الثانية عالميا في الوعي بالذكاء الاصطناعي

حصلت السعودية على المرتبة الثانية عالميا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي، بعد أن كشف استطلاع للرأي ارتفاع معدل ثقة السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة (Artificial Intelligence Index Report 2023) الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية خلال شهر أبريل الحالي، تضمن الاستطلاع عددا من المعايير كان من أهمها مدى معرفة المجتمع بفوائد وقيمة منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وأتت السعودية في المركز الأول عالميا مساوية للصين ومتقدمة على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سؤال حول "الأثر الإيجابي لمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي على حياة المشاركين في الاستطلاع خلال 3 - 5 سنوات القادمة".

فيما أتت السعودية في المركز الثاني عالميا متقدمة على كوريا الجنوبية والبرازيل عند الحديث "عما إذا كانت منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي ستجعل حياة المشاركين في الاستطلاع أسهل"، كما جاءت السعودية في المركز الثاني عالميا متقدمة على الهند وفرنسا وروسيا عند سؤال المشاركين "حول معرفتهم بالفوائد والقيمة من منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي".

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة وأثرها الإيجابي في المستقبل.

المصدر: "عكاظ"