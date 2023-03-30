روسيا تتجه لتطوير غواصة "لادا"

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء يستعدون لإجراء عمليات صيانة وتحديث أول غواصة من نوع "لادا" تم تطويرها لصالح الجيش.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس قال المصدر: "غواصة بطرسبورغ، أول غواصة من نوع لادا تم تطويرها لصالح الجيش الروسي، موجودة حاليا في أحواض مصنع كرونشتادت الروسي في انتظار الإصلاحات، أعتقد أن الغواصة سيتم نقلها إلى أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية لتخضع هناك لعمليات صيانة وتحديث".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه الغواصة عام 1997 في إطار المشروع الحكومي 677، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2004، ومنذ عا 2010 بدأت الغواصة خدمتها لصالح الأسطول الشمالي في الجيش الروسي، وعام 2020 أرسلت إلى مصنع كرونشتادت لبناء السفن حيث خضعت لبعض أعمال الصيانة وتم اختبارها.

وتنتمي غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع 677 إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة، ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

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ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، كما يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا