طالب روسي يبتكر جهاز استشعار لتحديد مستوى الرطوبة

ابتكر الطالب الروسي بوغدان ياكوبسون جهاز استشعار لتحديد مستوى الرطوبة، يساعد على توفير المياه المستخدمة في الري.



ويشير المكتب الإعلامي لأكاديمية تيميريازيف للعلوم الزراعية إلى أن جهاز الاستشعار الذي ابتكره الطالب بوغدان يسمح بأتمتة عملية سقي المزروعات وتسميدها وتحديد أفضل وقت لتنفيذها. ويخطط للبدء في إنتاجه على نطاق واسع.

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ويقول مصدر في المكتب الإعلامي: "تقيس المنظومة الأتوماتيكية عدة مؤشرات عن الوسط المحيط في نفس الوقت، حيث اعتمادا عليها يتحدد أفضل وقت للري والتسميد من أجل زيادة المحاصيل".

ويذكر أن للنظير الأجنبي لهذا الجهاز عمليا نفس الوظائف، ولكنه لا يرتبط بمنظومة الري. أي فقط يجمع المعلومات عن الظروف الخارجية المحيطة ويرسلها إلى الخوادم. ولا يمكنه تشغيل محطات الري وإيقافها.

ويقول الطالب بوغدان: "يساعد هذا الجهاز بالإضافة إلى انخفاض تكلفته على توفير الموارد والاستخدام المثالي للماء وزيادة المحاصيل الزراعية. كما أنه يفيد في مراقبة التربة ليس فقط في مجال الزراعة، بل وأيضا في مجال البيئة، حيث ان مراقبة المناطق ذات التضاريس الأرضية وجيولوجيا المياه المعقدة، يسمح بمنع تشبعها بالماء وتآكلها وبإدارتها بفعالية".

وتجدر الإشارة إلى أن الطالب حصل على براءة اختراع لجهازه هذا ويخطط مع فريقه للبدء بالانتاج المتسلسل للجهاز ومن أجل ذلك أسس شركة لتنفيذ المشروع.

ويشير المكتب الإعلامي إلى أن الفريق بدأ يستلم الطلبات الأولية لشراء الجهاز من عدة مؤسسات في القطاع الزراعي بما فيها مزارع الأرزّ ومعهد للبحوث والعديد من مزارع الدفيئة (الخيم الزراعية).

المصدر: نوفوستي