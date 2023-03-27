البرازيل تصنع جيلا جديدا من الفرقاطات الحربية

أعلن موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن البرازيل تصنع فرقاطات قتالية جديدة متعددة الأغراض لصالح سلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul بولاية سانتا كاتارينا مؤخرا احتفالية خصصت لوضع العارضة الرئيسية لفرقاطة جديدة متعددة الأغراض من فئة F200 Tamandare الجديدة، وحضر الاحتفالية وزير الدفاع البرازيلي وعدد من الشخصيات العسكرية وممثلين عن الشركة".

وأشار الموقع إلى "أن الشركة أكملت 34% من أعمال تصنيع السفينة الجديدة حتى اليوم، ومن المفترص أن تنزل السفينة إلى المياه العام القادم، وأن يتم تسليمها لسلاح البحرية البرازيلي عام 2025، وبحلول ديسمبر 2029 من المفترض أن يتسلم الجيش البرازيلي 3 سفن أخرى من نفس النوع".

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ويبغ طول كل سفينة من سفن F200 Tamandare الجديدة 17.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3455 طنا، وتتسلح هذه السفن بمنظومات (Sea Ceptor) و MM40 للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات يمكن التحكم بها عن بعد من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا