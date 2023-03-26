مصنع "كورغان" الروسي للمدرعات مستعد لإنتاج روبوتات "بي إم بي" على دفعات

أعربت إدارة مصنع "كورغان" عن استعدادها للبدء في الإنتاج الصناعي المتسلسل لعربة بي إم بي "سينيتسا" المتحكم فيها عن بعد.

وقام معهد "سيغنال" للبحوث العلمية بتطوير عربة المشاة القتالية المتحكم فيها عن بعد. ويختلف الروبوت عن مدرعة "بي إم بي – 3" الكلاسيكية بوجود أجهزة وتقنيات أوتوماتيكية في مكان سائق المدرعة في قسمها القتالي. وتسمح الأجهزة الأوتوماتيكية بالتحكم في سير العربة وأسلحتها عن بعد.

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وقال ناطق باسم مصنع " كورغان" إن التحكم في العربة يمكن أن يتحقق من جهاز لوحي صغير الحجم أو من عربة مجهزة بأجهزة قيادة خاصة

وكشف عن عربة "سينيتسا" المتحكم فيها عن بعد لأول مرة في منتدى "الجيش – 2022".

يذكر أن مصنع "كورغان" هو أكبر المؤسسات الصناعية الإنتاجية في محافظة كورغان والشركة الرائدة في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية وتتخصص في إنتاج عربات المشاة القتالية.

ولا تختلف المواصفات التقنية التكتيكية للروبوت عن مواصفات "بي إم بي" العادية حيث بلغ وزنها 18.7 طن، طولها مع المدفع 7.14 متر، ارتفاعها 2.3 متر، مدى عمل الرشاش حتى 4 أمتار، مدى عمل المدفع 6.5 كلم، سرعة العربة 70 كلم/ساعة على الطريق المعبدة. وتسير المدرعة إلى مسافة 600 كلم دون أن تود بالوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا