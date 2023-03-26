شركات الطيران الروسية تتسلم العام الجاري أولى طائرات "سوبرجيت" المزودة بمحرك روسي الصنع

تتسلم شركات الطيران المدنية الروسية العام الجاري النماذج الأولى من طائرات "سوبرجيت" الحديثة المزودة بمحركات روسية الصنع.

أما عام 2024 فسيشهد بالبدء في التزويد بتلك الطائرات على دفعات، أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس منتوروف.

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وأوضح أن Sukhoi Superjet New هي نسخة ذات مكوّنات روسية من طائرة Sukhoi Superjet 100 التي استخدمت محركات وقطع غيار أجنبية الصنع.

وقال منتوروف إن صناعة الطائرات الروسية تخطط نهاية العام المقبل لتزويد طائرة "إم إس – 21" الروسية المتوسطة المدى بمحرك روسي الصنع والانتهاء من عملية الحصول على تراخيص التحليق بها.

ويتوقع، حسب منتوروف، أن يبدأ عام 2025 الإنتاج الصناعي المتسلسل لتلك الطائرة الواعدة التي تتفوق على مثيلاتها الأجنبية.

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أعلن في خطاب ألقاه أمام نواب مجلس الدوما الروسي يوم 23 مارس أن روسيا ستنتج بحلول عام 2025 نحو 100 طائرة مدنية كل عام ، بما في ذلك طائراتا Sukhoi Superjet New و"إم إس – 21" المتوسطتا المدى وطائرة " إيل – 112" القصيرة المدى وطائرة "بايكال" للخطوط الجوية المحلية. وسبق له أن أعلن أن طائرة SSJ100 المزوّدة بمحرك روسي الصنع ستحقق في 3 أشهر قادمة بأول رحلة جوية لها.

المصدر: تاس