ثوران بركان هونغا تونغا تسبب في حدوث اضطرابات في الغلاف الجوي المتأين على الجانب الآخر من الأرض

وفقا للعلماء تعادل كمية الطاقة المنبعثة إلى الغلاف الجوي انفجار أكثر من جيغاطن من مادة تي ان تي وهذه اكبر القيم المسجلة للكوارث الطبيعية الأخرى.

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وتشير مجلة Atmosphere، إلى أن علماء روس وكازاخستانيين برئاسة ألكسندر شيبيتيف كبير الباحثين في معهد ليبيديف للفيزياء،اكتشفوا اضطرابات أيونية ناجمة عن ثوران بركان هونغا تونغا في السنة الماضية انتشرت على مسافة 12 ألف كلم من البركان.

ويقول الباحثون: "إن ثوران بركان هونغا تونغا في 15 يناير 2022 تسبب في حدوث اضطرابات في الغلاف الجوي المتأين رصدناها على بعد 12 الف كلم من موقع البركان في الجزء الشمالي من تيانشان (كازاخستان). وقد أظهرت حساباتنا لخصائص هذه التذبذبات أن هذه الكارثة أطلقت إلى الغلاف الجوي كمية هائلة من الطاقة مكافئة في القوة لانفجار ملياري طن من مادة تي إن تي".

ويذكر أن بركان هونغا تونغا كان حتى يناير 2022 يقع على جزيرة بنفس الأسم في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ ضمن ارخبيل تونغا. وقد استيقظ البركان في ديسمبر 2021 وحدثت سلسلة من الانفجارات تكللت بثورانه في منتصف يناير 2022 . وأدت هذه الكارثة إلى تدمير الجزيرة "القديمة" وظهور جزيرتين جديدتين هما هونغا تونغا و هونغا هاباي.

المصدر: تاس