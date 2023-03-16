أحد أشهر علماء الآثار الروس يكشف لـRT سر ظهور تماثيل أبو الهول في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

كشف أحد أشهر العلماء الروس والمسؤول عن ترميم تماثيل أبو الهول في روسيا فيكتور سولكين أسرارا حول تواجد تماثيل أبو الهول التابعة للملك أمنحتب الثالث في مدينة سان بطرسبورغ.

وقال سولكين في تصريحات لـRT إنه في أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر، عثر المغامر اليوناني والباحث عن الآثار يانيس أثناسي على تمثالين ضخمين لأبي الهول على أراضي الأقصر، الضفة الغربية لنهر النيل.

وأوضح عالم المصريات الروسي أن جان فرانسوا شامبليون، عالم المصريات الفرنسي الشهير الذي اكتشف حجر رشيد لفك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية قال إن هذه هي واحدة من روائع الحفظ الاستثنائي للتماثيل. وبإذن من السلطات المصرية، عرضت تماثيل أبي الهول للبيع في سوق الآثار بالإسكندرية.

وهناك رآهم الرحالة والمفكر الروسي أندري مورافيوف، والذي وجه رسالة شخصية إلى الإمبراطور نيكولاي الأول الذي قرر بعد التشاور مع أكاديمية الفنون الروسية، شراء التماثيل مقابل 40 ألف روبل ذهبي.

وفي عام 1832، وصلت تماثيل أبي الهول إلى سانت بطرسبرغ ، وبعد ذلك بعامين تم تثبيتها على رصيف جسر Universitetskaya، الذي تم بناؤه خصيصًا لهذه الآثار القديمة.

منذ ذلك الحين، أصبحت تماثيل أبو الهول جزءا من تاريخ سان بطرسبورغ، لكنهم بحاجة إلى حماية عاجلة فالسطح المصقول لجرانيت أسوان يعاني بشكل كبير من الصقيع والرطوبة وجو المدينة الحديثة.

وفي عام 2002، تم إجراء الترميم الوحيد لأبي الهول طوال فترة إقامته في روسيا، وكان أحد القيمين على الترميم عالم المصريات الشهير فيكتور سولكين.

يقول فيكتور: "آمل بشدة أن تقرر سلطات سانت بطرسبورغ قريبا نقل الآثار المصرية الفريدة إلى قاعات الأرميتاج واستبدالها بنسخ على الجسر. إنه لأمر مؤلم أن نرى هذه الآثار الفريدة التي يعود تاريخها إلى خمسة وثلاثين قرنا، والتي تم إنشاؤها بأمر من أمنحتب الثالث "فرعون الشمس" ، تموت ببطء على ضفاف نهر نيفا ".

المصدر: RT