الولايات المتحدة في صدد تجميع 6 قاذفات إستراتيجية من الجيل السادس

أعلنت نائبة وزير سلاح الجو الأمريكي، كريستين جونس، أن الصناعة الأمريكية تقوم الآن بتجميع 6 قاذفات إستراتيجية من الجيل السادس من طراز B-21 Raider.

وهذا فيما لم تذكر جونس العدد الإجمالي لتلك الطائرات، واكتفت بالقول إن البنتاغون قد أعرب عن ارتياحه لوتائر توريدها المحتملة.

يذكر أن قاذفة B-21 Raider تم الكشف عنها مطلع ديسمبر عام 2022 ، ويتوقع أنها ستصبح قاذفة إستراتيجية أساسية في سلاح الجو الأمريكي. كما يتوقع أن تقوم القاذفة العام الجاري بأول رحلة جوية اختبارية لها.

ويشار إلى أن B-21 Raider هي أول قاذفة من الجيل السادس في العالم وأنها يمكن أن تحمل ذخائر عادية ونووية على حد سواء.

يذكر أن وزن الطائرة الفارغة بلغ 16.391 كلغ، ووزن الطائرة المسلّحة 24.495 كلغ، والوزن الإقصى لدى الإقلاع 29.710 كلغ، والسرعة القصوى 516 كلم/ساعة، والسرعة الاقتصادية 400 كلم/ساعة، ومدى العمل 3219 كلم، وأعلى ارتفاع للتحليق 10.850 متر، وباع الجناح 31.62 متر، وطول الطائرة 22.66 متر، وارتفاعها 5.85 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا