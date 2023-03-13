 
مباشر

مصدر: تحديث "لانسيت" وفقا لمتطلبات العملية العسكرية الخاصة

العلوم والتكنولوجيا

مصدر: تحديث
Sputnik
الطائرة المسيرة "لانسيت"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux30

أعلن مصدر مطلع أن الخبراء بناء على تجربة استخدام المسيرات الانتحارية الروسية "لانسيت" في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا أجروا تعديلات فيها حيث أصبحت رؤوسها القتالية أكثر قوة.

إقرأ المزيد
الكشف عن عدد من
الكشف عن عدد من "المسيرات الانتحارية" التي استخدمتها القوات الروسية في أوكرانيا


ويقول المصدر: "النسخة الأساسية من المسيرة "لانسيت" مزودة بريشة مزدوجة على شكل حرف Х وقد تم تعديلها بناء على تجربة استخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، حيث جهزت المسيرة بمنظومة توجيه إلكترونية بصرية جديدة ومنظومة تحكم مع برنامج جديد وإمكانية تحكم محسنة".

ويضيف: "زودت الطائرة المسيرة برأس حربي أقوى، ما يجعلها قادرة على ضرب الأهداف المثالية للطائرات المسيرة بدقة عالية - مدافع الهاوتزر والدبابات والمدرعات والرادارات وأنظمة الدفاع الجوي والقوى العاملة المعادية".

ويشير المصدر، إلى أن القوات الروسية تستخدم حاليا نوعين من مسيرات "لانسيت" - النوع الأول له رأس حربي صغير والنوع الثاني له رأس حربي كبير ومنظومة تحكم وتوجيه محسنة، ما يجعل من الممكن زيادة مرونة استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية وفقا للوضع التكتيكي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا