مصدر: تحديث "لانسيت" وفقا لمتطلبات العملية العسكرية الخاصة

أعلن مصدر مطلع أن الخبراء بناء على تجربة استخدام المسيرات الانتحارية الروسية "لانسيت" في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا أجروا تعديلات فيها حيث أصبحت رؤوسها القتالية أكثر قوة.

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ويقول المصدر: "النسخة الأساسية من المسيرة "لانسيت" مزودة بريشة مزدوجة على شكل حرف Х وقد تم تعديلها بناء على تجربة استخدامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، حيث جهزت المسيرة بمنظومة توجيه إلكترونية بصرية جديدة ومنظومة تحكم مع برنامج جديد وإمكانية تحكم محسنة".

ويضيف: "زودت الطائرة المسيرة برأس حربي أقوى، ما يجعلها قادرة على ضرب الأهداف المثالية للطائرات المسيرة بدقة عالية - مدافع الهاوتزر والدبابات والمدرعات والرادارات وأنظمة الدفاع الجوي والقوى العاملة المعادية".

ويشير المصدر، إلى أن القوات الروسية تستخدم حاليا نوعين من مسيرات "لانسيت" - النوع الأول له رأس حربي صغير والنوع الثاني له رأس حربي كبير ومنظومة تحكم وتوجيه محسنة، ما يجعل من الممكن زيادة مرونة استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية وفقا للوضع التكتيكي.

المصدر: نوفوستي