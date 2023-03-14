إسبانيا تحدّث سفنا عسكرية لصالح النرويج

أعلن موقع Infodefensa أن شركة Navantia الإسبانية تعمل على مشروع لتحديث سفن عسكرية كانت قد طورتها لصالح الجيش النرويجي.

وتبعا للموقع فإن شركة Navantia الإسبانية أرسلت إلى النرويج مؤخرا فريقا مكونا من 40 فنيا وميكانيكيا ليقيموا هناك لمدة 5 أسابيع، ويعملوا على فحص ومعاينة سفن F-310 التي كانت قد طورتها الشركة لصالح الجيش النرويجي سابقا، وذلك بهدف تحديث هذه السفن بطلب من النرويج.

وكانت Navantia قد صنعت ما بين عامي 2006 و2011 خمس فرقاطات من فئة F-310 للبحرية النرويجية، لكن النرويج تمتلك 4 سفن منها الآن وذلك بعد أن غرقت واحدة في نوفمبر 2018 بعد اصطدامها بالناقلة Sola TS قبالة الساحل الغربي للنرويج.

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وفي ربيع عام 2019 ، تم الانتهاء من عملية رفع الفرقاطة الغارقة وسحبها إلى قاعدة البحرية النرويجية هاكونسفيرن، وأظهر الفحص أن إصلاحها سيكلف ما يصل إلى 1.6 مليار دولار ويستغرق حوالي خمس سنوات، لذا قررت النرويج أن شراء فرقاطة جديدة سيكون أنسب وأكثر جدوى.

المصدر: سلاح روسيا