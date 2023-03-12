سلاح البحرية التركي يحصل على سفينة حاملة للمروحيات والمسيّرات

ذكر موقع Naval News أن سلاح البحرية التركي تسلّم سفينة جديدة محلية الصنع قادرة على حمل المروحيات والطائرات المسيّرة.

وقال الموقع نقلا عن وسائل إعلام تركية "تسلّم سلاح البحرية في الجيش التركي السفينة الهجومية (أناضول) والتي ستكون حاملة للطائرات المسيرة".

ظهرت التقارير الأولى عن تسلّم الجيش التركي للسفينة المذكورة في 5 مارس الجاري، لكن السلطات التركية لم تعلن عن أي حدث رسمي أو احتفالية لتسليم السفينة، وفي اليوم التالي أفادت وزارة الدفاع التركية بأن طاقم السفينة بدأ الاستعدادات لمباشرة انتشار السفينة.

وكانت تركيا قد بدأت العمل على مشروع تطوير السفينة المذكورة ربيع 2016، ووضعت العارضة الأساسية لهيكلها عام 2018، وفي أبريل العام الذي تلاه اندلع حريق في هيكلها ما تسبب بتأجيل مواعيد بنائها وتسليمها لسلاح البحرية التركي.

وتعتبر هذه السفينة نسخة معدلة عن سفينة "خوان كارلوس" الحاملة للطائرات التي طورتها شركة Navantia لصالح الجيش الإسباني، وكانت تركيا تخطط لاستخدامها كحاملة طائرات خفيفة لتعمل مع مقاتلات الجيل الخامس F-35B، لكن استلام هذه الطائرات تعثر إثر خلافات تركية أمريكية.

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ويبلغ طول السفينة 231 مترا، وعرضها 32 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 27 ألف طن، كما يمكنها قطع 9000 ميل بحري في كل مهمة، وبإمكانها حمل 12 مروحية متوسطة الحجم أو 8 مروحيات كبيرة إضافة إلى 4 قوارب إنزال من فئة LCM أو قاربي LCAC يعملان بالوسادة الهوائية.

وتضم منظومة تسليحها مدافع من عيار 20 ملم، ومدافع رشاشة من عيار 25 ملم، ومنظومات RAM الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، كما يخطط تزويدها بطائرات وغواصات مسيرة، ومروحيات AS-532 المتعددة المهام ومروحيات S-70B المضادة للغواصات.

المصدر: سلاح روسيا