علماء روس يبتكرون أجهزة للكشف عن المخدرات والأسلحة المخفية

ابتكر علماء روس جيلا جديدا من الأجهزة يمكنها اكتشاف الأسلحة والمخدرات المخفية لدى البشر.

ويشير إيغور كوكوشكين، رئيس الفريق العلمي وكبير الباحثين في معهد فيزياء المواد الصلبة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن هذه الأجهزة تعتمد على تقنيتين.

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وفقا له التقنية الأولى هي إشعاع تيرا هيرتز الذي يسمح بمسح الكائنات الحية والأشياء الأخرى بدقة عالية. والتقنية الثانية هي تعزيز تشتت رامان للضوء (مقياس رامان الطيفي)، الذي يساعد على تحديد أصلها عن طريق التفاعل مع الإشعاع البصري لجزيئات المواد. ويمكن على عكس "الإطارات" التقليدية المثبتة في الأماكن العامة، تثبيت أجهزة الكشف الجديدة في الجدران.

ويقول: "التردد المستخدم في "الإطار" التقليدي يبلغ حوالي 20 غيغاهرتز ، في حين نستخدم في أنظمتنا 100 و 300 غيغاهرتز ، ما يسمح بزيادة دقة الصورة الناتجة بمقدار 10 أضعاف. وفي الوقت نفسه ، لن تكون الخرسانة ومواد البناء الأخرى حاجزا أمام إشعاع تيراهيرتز ، لذلك يمكن جعل هذه الأجهزة غير مرئية وتثبيتها في الجدران. كما ابتكرنا أنظمة شبه تيراهيرتز آلية مماثلة لفحص الرسائل والرزم البريدية. يمكن لهذه الأجهزة إجراء تصور في الوقت الفعلي بدقة مكانية فعالة تبلغ 3 ملم، بسرعة ناقل تصل إلى 15 مترا في الثانية.

ويضيف لقد استخدم الفريق العلمي السيليكون بدلا من المركب الكيميائي زرنيخيد الغاليوم (GaAs) المكلف جدا، الذي يستخدم في بعض الدول.

ويقول: "السيليكون أرخص ثمنا وقد أكدت التجارب التي أجريناها أن له نفس خصائص زرنيخيد الغاليوم. أي اننا نعمل على نموذج من جيل جديد لأجهزة الكشف رخيصة الثمن، ما يضمن استخدامها على نطاق واسع".

المصدر: تاس