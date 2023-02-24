خبير أمريكي يرجح زيادة اهتمام دول الخليج بالأسلحة والمعدات الروسية

رجح كريستيان أولريهسن، الباحث في معهد بيكر بجامعة رايس الأمريكية، زيادة اهتمام دول الخليج وبلدان أخرى بالمعدات العسكرية والأسلحة الروسية.



ويشير في حديث لـ Breaking Defense إلى أنه من المتوقع زيادة اهتمام دول الخليج وغيرها بالمعدات العسكرية والأسلحة الروسية على خلفية القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على توريد الأسلحة إلى بلدان المنطقة.

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ووفقا له، قد يكون الدافع للاهتمام بالمعدات العسكرية والأسلحة الروسية، القيود التي فرضتها واشنطن على توريد مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning ومنظومة الحرب الإلكترونية EW إلى بلدان الخليج.

ويقول: "لم تمنع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى منذ سنوات على روسيا، بعض البلدان بما فيها شركاء مقربون من الولايات المتحدة في مجال السياسة والأمن في منطقة الخليج من الاستمرار في التعاون المتبادل مع الشركات والمؤسسات الروسية بما فيها تلك المملوكة للدولة التي شملتها العقوبات".

وتشير Breaking Defense، إلى أنه في المعرض الدولي ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2023 (International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023 المقام في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أيام 20-24 فبراير 2023 تعرض المعدات والأسلحة الأمريكية والأوروبية والروسية بجانب بعضها البعض. ولكنها في نفس الوقت تتنافس فيما بينها في المعارك بأوكرانيا.

يذكر أن مصدرا في الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسية أعلن في وقت سابق أن دول الشرق الوسط تبدي اهتماما كبيرا بالطائرات التكتيكية الروسية الخفيفة المعروفة باسم Su-75 ، أو Checkmate.

المصدر: لينتا. رو