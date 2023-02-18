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مؤسس تيليغرام: التطبيق يحتل المركز الثاني عالميا من حيث تبادل الرسائل

العلوم والتكنولوجيا

مؤسس تيليغرام: التطبيق يحتل المركز الثاني عالميا من حيث تبادل الرسائل
Legion-Media
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قال مؤسس تيليغرام بافل دوروف إن تطبيق تيليغرام لتبادل الرسائل تجاوز خلال السنوات الخمس الماضية الماسنجر (فيسبوك) ليصبح الثاني في العالم بعد واتس آب، علما بأن الفارق يتناقص سنويا

وكتب دوروف عبر قناته في تيليغرام: "على مدى السنوات الخمس الماضية، تمكن تيليغرام من تجاوز ماسنجر (فيسبوك) ليصبح تطبيق تبادل الرسائل الأكثر شعبية. حاليا نحن في المرتبة الثانية بعد الواتس أب، في حين أن الفارق بيننا يتقلص أكثر في كل عام. لذلك من غير المستغرب أن يشعر منافسونا بالقلق".

واستند دوروف فيما قاله لبيانات مجلة Fortune. وفقا لها، في عام 2018 احتل تيليغرام 5 بالمئة من سوق تطبيقات تبادل الرسائل، وماسنجر (فيسبوك) 43 بالمئة. وفي عام 2022، أصبحت حصة تيليغرام 31 بالمئة، وماسنجر (فيسبوك)21 بالمئة. من ناحية ثانية كانت حصة واتساب 51 بالمئة من السوق في عام 2018 و 44 بالمئة عام 2022.

 المصدر: ريا نوفوستي

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