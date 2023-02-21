خبير يوضح عدم فعالية الأسلحة الهجومية في الفضاء

اعلن الأكاديمي أليكسي أرباتوف، رئيس مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الفضاء خال من الاسلحة الهجومية، لأنها هناك غير فعالة.





ويشير الأكاديمي، إلى أن سباق التسلح في الفضاء لم يبدأ بعد، كما ليس هناك أسلحة في الفضاء، يمكن ان تكون أساسا لمعاهدة بشأن الحد من التسلح في الفضاء.

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ويقول: "عندما نتحدث عن العسكرة، في الواقع نقصد نشر الأسلحة في الفضاء. أي اسلحة هجومية ضاربة. ولكن لا توجد مثل هذه الأسلحة في الوقت الحاضر. هناك فقط شكوك بشأن أنظمة معينة. ولكن لا توجد أسلحة في الفضاء. ليس لأن الأمريكيين محبون للسلام، أو لأن آخرين كذلك، بل لأن قوانين كبلر ونيوتن تجعل الأسلحة غير فعالة في الفضاء".

ووفقا له، بالنسبة لمعظم الأسلحة لن يكون بمقدورها الوصول إلى أهدافها في المدارات المنخفضة. لأن سرعة الدوران حول الأرض في مدار أرضي منخفض تعادل 8 كيلومتر في الثانية.

ويقول: "عمليا حتى الآن لم يبدأ سباق التسلح في الفضا، ولم تبتكر أسلحة. لذلك حان الوقت لمنع ذلك، مع ان هذا من الأمور الصعبة جدا. فلو ألقينا نظرة على جميع معاهدات الحد من انتشار الاسلحة الثنائية، لرأينا أنها تتعلق بأسلحة محددة، ربطت بها إجراءات معينة للمراقبة والتحقق من تنفيذها".

ويضيف، ولكن لا توجد أي معاهدة مماثلة في مجال الفضاء، ولم تطرح حتى الآن، مع أن "عسكرة" الفضاء مستمرة من خلال إطلاق أقمار صناعية للأغراض العسكرية.

المصدر: نوفوستي