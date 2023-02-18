دراسة تحذر من ارتفاع مستويات البحار العالمية إذا استمر الاحتباس الحراري بالوتيرة الحالية!

من المعروف أن مياه الأرض ترتفع بسبب الاحتباس الحراري. لكن العلماء يعتقدون الآن أن لديهم صورة أكثر دقة لمدى ارتفاع مستويات سطح البحر في العالم.

ويحتوي الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي والصفائح الجليدية في غرينلاند - وهما أكبر مصدرين لذوبان الجليد - على حوالي 99% من المياه العذبة على الأرض.

وفي أسوأ السيناريوهات، ستضيف المياه الذائبة من الصفيحة الجليدية في القطب الجنوبي في الجنوب والصفائح الجليدية في غرينلاند في الشمال 4.6 قدما (1.4 متر) إضافية إلى مستويات سطح البحر بحلول عام 2150، وفقا للدراسة الجديدة.

وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مقلقا، إلا أنه لا يأخذ في الحسبان المصادر الأخرى لارتفاع مستويات سطح البحر، مثل القمم الجليدية والمنصات العائمة للجليد التي ذابت أيضا.

ويقول الباحثون إن متوسط مستوى سطح البحر العالمي ارتفع بنحو 7.8 بوصات (20 سم) في القرن الماضي، ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه مع الاحتباس الحراري.

وقاد الدراسة الجديدة جون يونغ بارك، في جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية وفابيان شلوسر في جامعة هاواي.

ويقول الباحثون في ورقتهم المنشورة في Nature Communications، "مع وجود نسبة كبيرة من سكان العالم يعيشون بالقرب من السواحل، من الضروري تقديم توقعات دقيقة لاتجاهات مستوى سطح البحر عالميا وإقليميا في المستقبل".

وتظهر نتائجنا أن تقديرات ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل تعتمد بشكل أساسي على التفاعلات المعقدة بين الصفائح الجليدية والجبال الجليدية والمحيط والغلاف الجوي.

وركز البحث الجديد على المياه القادمة من الصفائح الجليدية الذائبة - مساحات شاسعة من الأرض مغطاة بالجليد أكبر من 19000 ميل مربع (تسمى تلك الأقل من ذلك الغطاء الجليدي). والصفائح الجليدية متكتلة للغاية - يبلغ سمك الطبقة القطبية الجنوبية حوالي 1.2 ميل - لكن الدراسات السابقة أشارت إلى أن كلاهما يفقد الكتلة بسبب تغير المناخ مع ارتفاع درجة حرارة الهواء ومياه المحيط.

وعلى الرغم من أن الجليد الذائب من الطبقتين الجليديتين ليس هو السبب الوحيد لارتفاع مستوى سطح البحر، إلا أنه يعتقد أنهما أكبر المصادر.

ويشمل البعض الآخر أغطية جليدية ومنصات عائمة من الجليد، بالإضافة إلى التمدد الحراري، وحوض الأرض والمزيد.

وبالنسبة للدراسة الجديدة، أجرى الخبراء عمليات محاكاة لنمذجة المناخ بناء على أحدث المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة (SSPs).

وتظهر سيناريوهات النمذجة هذه من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) طرقا مختلفة يمكن أن يتغير بها العالم ويستخدمها الباحثون بشكل متكرر.

وتتراوح السيناريوهات الخمسة من SSP1-1.9 حيث تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "منخفضة جدا'' وتم تخفيضها إلى صافي صفر في حوالي عام 2050، إلى السيناريو الأسوأ المخيف SSP5-8.5، حيث تتضاعف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ثلاث مرات بحلول عام 2075.

ووجد الباحثون أنه في حالة حدوث SSP5-8.5، فإن مساهمات الطبقتين الجليديتين وحدهما في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي ستكون 4.6 قدم (1.4 متر) بحلول عام 2150.

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وفي ظل سيناريوهين آخرين لـ SSP، كان ارتفاع مستوى سطح البحر أقل حدة - 0.6 قدم (0.2 متر) لـ SSP1 و4.6 قدم (1.4 متر) بحلول عام 2150.

لسوء الحظ، وجد الباحثون أن الحد من الاحترار العالمي إلى 3.6 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة - وهو هدف رئيسي لاتفاقية باريس - لن يكون كافيا لإبطاء معدل ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

ولن يمنع الوصول إلى هذا الهدف خسارة لا رجعة فيها لمناطق كبيرة من الجزء الغربي من الصفيحة الجليدية في أنتاركتيكا، وهي أصغر في الكتلة من نظيرتها الشرقية.

وحذر فريق آخر من الخبراء بالفعل من أن ذوبان الصفيحة الجليدية في غرب أنتاركتيكا قد يتسبب في ارتفاع مستويات البحار العالمية بما يصل إلى 10 أقدام.

وحذرت الدراسة الجديدة من أنه فقط من خلال الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى ما دون 3.2 درجة فهرنهايت (1.8 درجة مئوية) بالنسبة لمستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية هذا القرن، يمكن تجنب تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر.

ويدعي الباحثون أن أبحاثهم تفسر "التفاعلات المعقدة بين الصفائح الجليدية والجبال الجليدية والمحيطات والغلاف الجوي" بطرق لم تفعلها دراسات أخرى من قبل، وبالتالي فهي أكثر دقة.

وفي الوقت الحالي، توفر استجابة الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي للاحترار العالمي "أكبر قدر من عدم اليقين" في تقدير مستويات سطح البحر في المستقبل، كما يقولون.

وسيكون الكشف عن المزيد من المياه الذائبة من الصفائح الجليدية على الأرض أمرا أساسيا لفهم المخاطر المحيطة بأحداث المناخ "الكارثية"، وفقا للدكتور روبن سميث في المركز الوطني لعلوم الغلاف الجوي بجامعة ريدينغ. وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لتقليل عدم اليقين في مثل هذه التوقعات، تظهر هذه الدراسة بوضوح أهمية اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ في أسرع وقت ممكن لتقليل المخاطر المرتبطة بفقدان الصفائح الجليدية الرئيسية.

المصدر: ديلي ميل