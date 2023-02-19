روسيا والهند قد توقعان اتفاقية تطوير مقاتلة من الجيل الخامس

تدرس روسيا والهند إمكانية تطوير مقاتلة من الجيل الخامس على أساس القدرات الإنتاجية لشركة Hindustan Aeronautics Limited .

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف على هامش معرض Aero India 2023 الهندي للطيران والفضاء. وأشار ميخييف إلى أن روسيا أعربت بعد توقيع الاتفاقية عن استعدادها للتعاون في مجال تطوير وإنتاج المقاتلة من الجيل الخامس ضمنا. وأضاف أن الأمر ممكن باستخدام القدرات الإنتاجية لشركة Hindustan Aeronautics Limited . ويتوقف كل شيء على القرارات التي سيتخذها الجانب الهندي.

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وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا ستعرض على الهند في معرض Aero India 2023 مشاريع مشتركة جديدة في مجال الطيران.

يذكر أن شركة "روستيخ" الروسية كشفت عام 2021 عن نموذج استعراضي لمقاتلة "كش مات" الخفيفة من الجيل الخامس التي ستخصص أساسا لتصديرها إلى بلدان أخرى.

ويتوقع أن تكون الطائرة جاهزة بحلول عام 2027.

وسيتراوح سعر المقاتلة بين 25 و30 مليون دولار، فيما الطائرات الأجنبية من هذا النوع تتراوح أسعارها بين 60 و90 مليون دولار".

وستكون المقاتلة الروسية الجديدة قادرة على بلوغ سرعات تصل إلى 1.9 ألف كم/ساعة، وسيصل مداها إلى حوالي 3 آلاف كيلومتر". وستحمل المقاتلة 7 أطنان من الحمولة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا