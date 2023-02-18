إيطاليا تصنع سفن إنقاذ جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval News أن إيطاليا تعمل على مشروع لتصنيع سفن إنقاذ بحري جديدة لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع "ستوفر شركة Kongsberg Maritime النرويجية مجموعة من المعدات التي ستستخدم في سفينة الإنقاذ البحرية الجديدة من نوع SDO-SuRS التي تطورها إيطاليا لصالح سلاح البحرية في جيشها".

وأشار الموقع إلى أن الشركة ستزود القائمين على مشروع السفينة الجديدة ببعض أنظمة الطاقة، ومعدات لأنظمة الدفع في السفينة، وأنظمة لتحديد المواقع، وتقنيات قياس الصدى لأجهزة السونار.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد وقعت عقدا عام 2020 مع شركة T.Marriotti للحصول على سفينة إنقاذ جديدة لصالح الجيش الأيطالي، ومن المفترض أن يتسلم الجيش هذه السفينة عام 2025.

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وأشارت وسائل إعلام إلى أن طول السفينة سيكون 120 مترا، وعرضها 22م، ومقدار إزاحتها للمياه 8600 طن، كما ستكون قادرة على نقل 200 شخص، والإبحار بسرعة 16 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها ستكون مجهزة بمنصات لحمل مروحيات EH-101.

المصدر: سلاح روسيا